57-летний житель Коркино на сайте знакомств начал общение с 44-летней женщиной из Белгородской области. За один вечер собеседники так сблизились, что мужчина позвал новую знакомую к себе в гости. Однако денег на поездку у нее не было. Подробности мошеннической схемы раскрыли в пресс-службе областной полиции.
Когда дама сообщила об отсутствии денег на билет, коркинец перевел ей нужную сумму. Потом оказалось, что женщине не хватает на провоз багажа, и мужчина вновь пополнил баланс мошенницы.
Под различными предлогами злоумышленница выманила у мужчины 87 тысяч рублей. Когда женщина попросила еще, новый знакомый ей отказал, потому что денег у него больше не было.
Тогда мошенница заблокировала коркинца на сайте знакомств и внесла его номер телефона в черный список.
В полиции завели уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Личность женщины устанавливают.
Напомним, ранее психолог из Троицка перевела мошенникам более четырех миллионов кредитных рублей. Для получения займов ей пришлось заложить квартиру.