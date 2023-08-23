Житель Челябинской области потерял почти 90 тысяч рублей на сайте знакомств

Собеседница убедила мужчину перевести ей крупную сумму на билет

57-летний житель Коркино на сайте знакомств начал общение с 44-летней женщиной из Белгородской области. За один вечер собеседники так сблизились, что мужчина позвал новую знакомую к себе в гости. Однако денег на поездку у нее не было. Подробности мошеннической схемы раскрыли в пресс-службе областной полиции.

Когда дама сообщила об отсутствии денег на билет, коркинец перевел ей нужную сумму. Потом оказалось, что женщине не хватает на провоз багажа, и мужчина вновь пополнил баланс мошенницы.

Под различными предлогами злоумышленница выманила у мужчины 87 тысяч рублей. Когда женщина попросила еще, новый знакомый ей отказал, потому что денег у него больше не было.

Тогда мошенница заблокировала коркинца на сайте знакомств и внесла его номер телефона в черный список.

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Личность женщины устанавливают.

Напомним, ранее психолог из Троицка перевела мошенникам более четырех миллионов кредитных рублей. Для получения займов ей пришлось заложить квартиру.