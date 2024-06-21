Жители Челябинской области получили сертификаты на оплату газа

Они приняли участие в розыгрыше среди добросовестных абонентов

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В Челябинской области подвели итоги акции «Юбилейный абонент», приуроченной к 20-летию абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск». В розыгрыше подарочных сертификатов в счет оплаты газа приняли участие 98 тысяч человек. Они своевременно передают показания газового счетчика и активно пользуются интернет-сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением, а также электронной квитанцией за газ.







В рамках акции разыграли 21 приз: 10 сертификатов на оплату газа по направлению «Пищеприготовление», 10 сертификатов по направлению «Отопление» и главный приз, который является самым крупным за все время проведения акций компании, — сертификат на оплату газа на 20 тысяч рублей.





Победителей помогли выбирать лауреаты прошлых акций, пенсионеры компании, дети и начальники абонентских участков. Главный приз достался жителю села Кузнецкое Аргаяшского района.

«За годы работы абонентская служба завоевала доверие населения и заслужила репутацию надежной, современной и доступной для людей структуры. Сегодня мы благодарим наших абонентов, которые со всей ответственностью подходят к оплате счетов и передаче показаний, поздравляем победителей „Юбилейного абонента“ и желаем всем дальнейших успехов!» — сказал генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

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