Житель Челябинской области погасил задолженность по алиментам после ареста машины

Долг составил 155 тысяч рублей

В Чебаркульском районе Челябинской области судебным приставам пришлось арестовать автомобиль ВАЗ, принадлежащий мужчине, который не желал платить алименты на своих старших детей. После ареста должник попытался спрятать машину, но, узнав об уголовной ответственности, сразу же внес необходимую сумму. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

На своего младшего ребенка от второго брака чебаркулец исправно платит алименты, хоть и через судебных приставов. А на старших детей от первого брака он махнул рукой. В результате сумма долга возросла до 155 тысяч рублей, но мужчину это не волновало. Кроме того, ему нужно было урегулировать размер алиментов на детей через суд, но и этим ему не хотелось заниматься.

Все изменилось после того, как судебные приставы наложили арест на автомобиль чебаркульца. Они позвонили ему и назначили дату изъятия машины для дальнейшей реализации на торгах. Но должник не хотел лишаться машины и спрятал ее. Тогда приставы напомнили ему об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом. В тот же день долг был погашен, и вскоре мужчина урегулировал размер алиментов на каждого из детей.