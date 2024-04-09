Житель Челябинской области погасил 1,5 млн рублей долга после ареста автоприцепа

Мужчина задолжал налоговой и банкам

Житель Усть-Катава задолжал кредитной организации и налоговой службе более полутора миллионов рублей. Однако, несмотря на принимаемые судебными приставами меры, не спешил выплачивать средства. Он кардинально изменил свое решение только после ареста его автомобильного прицепа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области.



Мужчина задолжал налоговой службе 635, кредитно-финансовым учреждениям — 940 тысяч рублей. Приставы объединили два производства, арестовали счета должника и закрыли ему выезд из России.

«Сотрудниками отделения судебных приставов было установлено, что в собственности жителя Усть-Катава находится грузовой автомобильный прицеп. Был принято решение арестовать эту технику и реализовать в счет погашения задолженности. Однако вскоре выяснилось, что расставание с прицепом не входит в планы должника. Как только гражданин убедился, что намерения приставов более чем серьезны, он оперативно изыскал необходимые средства и оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Исполнительное производство окончено. Все ограничения, в том числе и арест автоприцепа, сняты.