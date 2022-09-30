Житель Челябинской области ответит в суде за незаконную рубку деревьев

Мужчина спилил несколько берез, причинив лесничеству ущерб на 60 тысяч рублей

В Нагайбакском районе 42-летний местный житель незаконно вырубил несколько берез в Арсинском лесничестве. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчину полицейские задержали в лесу, куда он приехал на „Ниве“ с прицепом. Он использовал бензопилу. Задержанный признался: он знал, что для вырубки деревьев нужно получить разрешение в лесничестве. Своими незаконными действиями причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму более 60 тысяч рублей», — рассказали в полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ.