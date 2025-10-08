Житель Челябинской области открыл бизнес на лотерейный выигрыш в 607 млн рублей

Он работал инженером-пусконаладчиком на заводе

Инженер-пусконаладчик из Челябинской области, выигравший в лотерею 607 миллионов рублей, кардинально изменил свою жизнь. Алексей ушел с завода и открыл собственный бизнес, рассказали в пресс-службе компании «Столото».



Удача улыбнулась мужчине в мае 2024 года. Он приобрел билет лотереи через мобильное приложение и выиграл суперприз в размере 607 032 698 рублей. Получив деньги, Алексей не сразу уволился с работы. Некоторое время он продолжал трудиться на заводе, но позже принял решение, которое изменило его жизнь.



Алексей выкупил коммерческую недвижимость и начал сдавать ее в аренду.



