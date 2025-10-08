Инженер-пусконаладчик из Челябинской области, выигравший в лотерею 607 миллионов рублей, кардинально изменил свою жизнь. Алексей ушел с завода и открыл собственный бизнес, рассказали в пресс-службе компании «Столото».
Удача улыбнулась мужчине в мае 2024 года. Он приобрел билет лотереи через мобильное приложение и выиграл суперприз в размере 607 032 698 рублей. Получив деньги, Алексей не сразу уволился с работы. Некоторое время он продолжал трудиться на заводе, но позже принял решение, которое изменило его жизнь.
Алексей выкупил коммерческую недвижимость и начал сдавать ее в аренду.
Недавно в Башкирии водитель выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей. Мужчина купил билет в свой день рождения, сообщает портал башинформ.ру.
