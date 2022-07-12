Житель Челябинской области нашел бронзовые котлы времен сарматов

Изделия пролежали на берегу озера 2,5 тысячи лет

На берегу озера Окункуль под Каслями нашли бронзовые предметы, которые пролежали в земле 2,5 тысячи лет. Большой котел и небольшой котелок с носиком уже передали на хранение в Государственный исторический музей Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.

Уникальную находку сделал один из жителей села Черкаскуль.

«Я решил курочкам накопать песочек на берегу. И когда брал, что-то брякнуло о лопату»,

— рассказывает селянин.

По оценкам специалистов музея, оба предмета изготовлены в период раннего железного века (V век до нашей эры) и представляют высокую археологическую ценность. Получается, что большой котел и небольшой котелок пролежали в земле 2500 лет.

«Сначала находки отправятся на реставрацию. Даже если сейчас мы не видим активного разрушения, коррозионных процессов, они могут проявиться со временем»,

— пояснил сотрудник музея, реставратор по металлу Алексей Шапиро.

Позже большой котел и маленький котелок обещают выставить для всеобщего обозрения в залах музея — как раз сейчас специалисты готовят выставку, посвященную истории металлургии на Южном Урале.

Сарматы — древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племен, которые с IV века до н. э. по первые века н. э. населяли степи на территории современных Украины, России и Казахстана. Сарматы жили в одно время с древними греками и римлянами. Сарматы придумали одевать всадников и лошадей в металлические доспехи. Они помогали жителям Средней Азии сражаться с войсками Александра Македонского, а сами ушли с арены истории под натиском гуннов. Потомками сарматов считают осетин.Чаще всего археологи находят погребальные курганы сарматов. Пожалуй, самая известная находка времен сарматов в Челябинской области — это золотые украшения, поднятые из могилы сарматской жрицы под деревней Кичигино.