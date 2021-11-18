Житель Челябинской области нащупал в животе второе сердце

Пульсирующий комок оказался смертельно опасным новообразованием

Хирурги Челябинской областной больницы готовят к операции 69-летнего жителя Сатки. Виктор Ческидов попал на больничную койку с тяжелой патологией, которая часто приводит к смерти. В случае с Виктором медики вовремя обнаружили опасный недуг и уже завтра «починят» проблемный орган в теле пенсионера.

Шесть лет назад Виктор Егорович пошел на плановую процедуру УЗИ. Медики собирались оценить его старую грыжу на позвоночнике. А во время обследования нашли «мину», которая может оборвать жизнь пациента в любой момент. Речь идет об аневризме брюшной части аорты.

«Это мешкообразное расширение большой аорты. В этом месте аорта может порваться, и начнется сильнейшее кровотечение, которое очень быстро заканчивается смертью человека», — говорит руководитель Областного центра хирургии сердца и сосудов ЧОКБ Алексей Фокин.

У аневризмы есть критические показатели. Если диаметр такого «мешка» уже достиг 4 см у женщин или 5 см у мужчин, человеку показана срочная операция. У Виктора аневризма была поменьше, за ней начали наблюдать. Сначала рост аневризмы был едва заметным, но в последние месяцы «мешок» резко начал расти и увеличился почти в два раза. Его диаметр достиг 7 см. Виктора срочно направили в областную клиническую больницу.

«Болей у меня не было. Но в последнее время я стал замечать, что не могу спать на животе — внутри что-то пульсирует. Если приложить к животу руку, то видно, как рука будет подрагивать», — делится с журналистами пенсионер.

Руководитель Областного центра хирургии сердца и сосудов ЧОКБ Алексей Фокин

Такие симптомы характерны для всех пациентов с аневризмой брюшной части аорты. По словам Алексея Фокина, у таких людей сохраняется нормальное самочувствие, но они ощущают биение в животе, похожее на то, как бьется сердце. Иногда могут нащупать в животе пульсирующее образование. Любой из этих симптомов — серьезный повод обратиться к врачу.

«Пульсирующее новообразование легко заметить во время УЗИ, а также сразу определить его поперечный диаметр. Это элементарная процедура. И ее нужно делать всем больным второй половины жизни, особенно после 60 лет. Это позволит вовремя обратиться к врачу и избавиться от проблемы», — говорит Алексей Фокин.

Операции по удалению аневризмы брюшной части аорты начали выполнять еще в 50-е годы прошлого века. Тогда это были открытые операции — хирурги делали большой разрез на животе и вшивали в аорту синтетический сосуд-протез. Увы, но это вмешательство не давало гарантии 100-процентного успеха.

Сейчас хирурги работают по щадящей методике. Через бедренный сосуд в паху они вводят в тело эндопротез и проталкивают его до проблемного места. Протез полностью закрывает стенки аневризмы и выполняет роль здорового сосуда.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЧОКБ Филипп Чекорский

показывает, как эндопротез замещает раздутую аневризму

Такая операция относится к перечню высокотехнологичных и выполняется по квотам Минздрава. Например, в ЧОКБ проводят около 15 оперативных вмешательств в год. А в июле 2021 года хирурги областной больницы первыми на Урале прооперировали пациента с уже разорвавшейся аортой. Мужчина мог умереть до приезда врачей скорой помощи. Но все сложилось благополучно — пациент живет полной жизнью.

«Завтра мне тоже предстоит операция. Настроение нормальное. Я надеюсь на наших врачей», — замечает Виктор Ческидов.

К развитию аневризмы, как правило, приводят атеросклероз и гипертония. Чтобы предупредить опасный недуг, прежде всего следует контролировать артериальное давление.