Житель Челябинской области купил билет за 15 рублей и выиграл шесть миллионов

Участнику «Столото» крупно повезло

Один из жителей Челябинской области выиграл суперприз в размере 6 406 983 рубля в государственной лотерее «Остатки сладки», как сообщает пресс-служба «Столото».

Известно, что удачливый южноуралец приобрел лотерейный билет в официальном приложении лотереи всего за 15 рублей. Свой приз он пока не забрал, возможно, он еще не знает, что сорвал джекпот. Но выигрыш можно будет получить в течение трех с половиной лет с даты проведения тиража.

В билетах «Остатки сладки» по одному игровому полю, в котором находятся 12 чисел от 1 до 24. Есть пять категорий выигрыша, а величина денежного приза зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал участник.

Текст: Алиса Шакирова