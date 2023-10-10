Житель Челябинской области держит во дворе 1,5 тысячи экзотических птиц

Сергей Булатов разводит редких кур, гусей и даже павлинов

Житель Троицка Сергей Булатов разводит экзотических птиц в промышленном масштабе. На его участке живет около полутора тысяч пернатых. И все — породистые. Подробнее о необычном увлечении троичанин рассказал журналисту Троицкой телерадиокомпании.

На участке бегают необычные куры: кубанская хохлатая, китайская шелковая, карликовый кохинхин и даже бойцовые породы. Привычных многим из нас бабушкиных несушек Сергей не держит. Экзотическую птицу мужчина выводит сам или заказывает из разных уголков мира.

«Это, например, китайская шелковая. У нее вместо пуха перо. Черное мясо, богатое йодом, яйца очень питательные. В Челябинской области у нас их любят заводить. Как правило, они живут на газонном содержании в коттеджах — украшение двора», — рассказывает Сергей.





Увлекаться птицами Сергей начал еще в школьные годы — на рынке покупал цыплят, выращивал, ходил с ними на выставки. С годами хобби масштабировалось, и счет поголовья перешагнул отметку в полторы тысячи. В их числе есть и мясные, и яйценоские породы, но в основном птицы все-таки декоративные — таких даже в квартирах можно держать, заверил Сергей.

«Теперь в основном всякая экзотика. Гуси ленточные, которых в Челябинской области ни у кого, кроме меня, нет. Холмогорские гуси, за которыми я сам ездил, привез на поезде, билеты на них покупал. Трое суток ехали, потом еще из Челябинска до Троицка на такси», — делится собеседник.

Сергей поделился, что для хорошего состояния птиц богатой родословной мало. Для пернатых хозяин — это и врач, и повар. Кроме того, важно потрудиться над обустройством места содержания. У Сергея, к примеру, в вольеры проведено газовое отопление.

«Содержание — очень дорогое удовольствие. Потому что кормим спецкормами. 1,8 тысячи рублей за мешок. В день у нас уходит 4—5 мешков. Плюс препараты, лечение. Постоянно что-то требуется. Мы не столько зарабатываем, сколько держим для души», — улыбается хозяин двора.





Несмотря ни на что, во дворе регулярно появляются новые виды — недавно у Сергея поселились два маленьких павлина. Мужчина поделился, что на этом останавливаться не собирается и продолжит увеличивать поголовье.





Зарабатывает Сергей на продаже необычных птиц. Покупатели приезжают не только из южноуральских городов, но и из Екатеринбурга, Саратова, Краснодара и Москвы.





Напомним, ранее мы рассказывали о руководителе сети магазинов из Челябинска: женщина бросила мегаполис и развела перепелов в деревне. Ферма уже содержит пять тысяч птиц восьми пород.