Житель Челябинска выставил на продажу часы XIX века за 950 тысяч рублей

Изделие было изготовлено в торговом доме «Братья Четуновы»

На одном из популярных онлайн-сервисов объявлений в Челябинске появился уникальный лот — карманные золотые часы конца XIX века от известного российского торгового дома «Братья Четуновы». Раритет в рабочем состоянии оценен почти в миллион рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Экспонат, датируемый концом XIX века, привлекает внимание не только возрастом, но и исключительной сохранностью. Часы изготовлены из золота 56-й пробы, их диаметр составляет 55 мм, а общий вес — 109 граммов. Механизм анкерного хода с 15 камнями, по данным продавца, продолжает исправно работать.

Важным фактором для коллекционеров является подлинность и атрибуция изделия. Под задней крышкой часов сохранились все идентификационные знаки: серийный номер, клеймо пробы и фирменная маркировка «Б. Ч. М.», что подтверждает их происхождение.

Торговый дом «Братья Четуновы», основанный купцами Иваном и Павлом Четуновыми, был одним из заметных игроков на российском часовом рынке рубежа XIX-XX веков. Фирма имела собственные магазины в Москве и Нижнем Новгороде и специализировалась на импорте в Россию высококачественных швейцарских механизмов.