Житель Челябинска выиграл в лотерею 3 миллиона

Счастливый билет он купил за 30 рублей

Неизвестный пока челябинец стал обладателем выигрыша размером 3 миллиона рублей в лотерее «Большое Спортлото», сообщила пресс-служба компании-оператора государственных лотерей «Столото». Везунчику не хватило всего одного угаданного числа до суперприза минимум в 50 миллионов.

Известно, что южноуралец купил билет в мобильном приложении за 30 рублей. По правилам лотереи для получения суперприза игрок должен угадать пять чисел в первом поле и два числа во втором. В этом случае можно рассчитывать на выигрыш от 50 миллионов рублей и выше. Житель Челябинска угадал шесть чисел из семи из выигрышной комбинации.

Хозяин миллионного состояния пока не обращался за получением своих денег.