Суперприз в 20 046 460 рублей сегодня, 13 июля, разыграли в гослотерее «Все или ничего». Удача оказалась на стороне жителя Челябинска, купившего билет на сайте «Столото» всего за 100 рублей. Пока победитель не обращался за выигрышем.
«По правилам государственной лотереи „Все или ничего“ в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Житель Челябинска отгадал все числа и стал лотерейным миллионером», — рассказали в пресс-службе «Столото».
За прошлый год совокупная сумма выигрышей жителей Челябинской области в лотереях под брендом «Столото» составила 689 427 735 рублей. 31 южноуралец выиграл призы от 500 000 до 1 миллиона рублей, а 23 участника стали лотерейными миллионерами.
Напомним, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Проводятся они под государственным надзором ФНС России. Гослотереи под брендом «Столото» проводятся с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта.
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