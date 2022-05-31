Житель Челябинска выиграл 5,3 миллиона рублей в лотерею

Билет горожанин приобрел в приложении «Столото»

Житель Челябинска выиграл в государственной лотерее суперприз — 5 миллионов 300 тысяч рублей, сообщили 30 мая на официальной странице «Столото» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Челябинске только что стало на одного миллионера больше — там появился победитель „Рапидо“. Он выиграл 5 300 000 рублей, отметив два числа во втором поле. Поздравляем!»— говорится в сообщении.

Имя счастливчика пока неизвестно.

В начале апреля этого года победителем государственной лотереи «Спортлото „5 из 36“» стал мебельщик из Челябинска Антон Гусев. Сумма выигрыша составила почти 8,5 миллиона рублей.