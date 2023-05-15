Житель Челябинска требует от «К&Б» компенсацию за травму на производстве

Мужчина упал на заставленном коробками складе и ждет сложную операцию

В феврале 35-летний челябинец Мурад Кадыров упал на работе и получил серьезную травму. Молодой человек до сих пор проходит лечение и опасается стать инвалидом. Работодатель Мурада вину в случившемся не признает, деньгами тоже не помогает. Поэтому пострадавший работник собирается в суд, чтобы потребовать компенсацию.

Устроиться в магазин «Красное&Белое» Мурад Кадыров решил в поисках более легкой работы. До этого мужчина несколько лет трудился на промышленном производстве и решил сменить грязные цеха на чистый торговый зал магазина. Зарплату Мураду обещали хорошую, а сменный график работы «2 через 2 по 12 часов» его не пугал. Правда, реальность оказалась суровее ожиданий.







Мурада приняли в магазин на должность специалиста по предотвращению потерь товара. На деле он выполнял обязанности кассира, грузчика и охранника. Так как рабочих рук катастрофически не хватало, еще и брал подработку.

Мурад устроился в магазин в ноябре 2022 года. Трудовой договор с ним, по словам челябинца, не подписали. Молодой человек говорит: ему выдали один экземпляр и попросили поставить подпись — документ отправили в отдел кадров. Экземпляр договора с подписью второй стороны мужчина не получил. Говорит, что и другие работники — тоже.

«Бесед про технику безопасности при поступлении на работу у меня не было. Перед сменой нам говорили, чего нельзя делать, чтобы не было санкций к самому магазину. Например, нельзя продавать алкоголь детям. О защите работников речи не шло. Как-то я заболел, температура была 39, я хотел отлежаться хотя бы день дома, но меня не отпустили, так как не было кем заменить»,

— рассказывает Мурад.

Перед Новым годом, рассказывает Мурад, его оштрафовали на 18 тысяч рублей за то, что их магазин не успел до конца срока годности распродать несколько ящиков пива.

«Штрафы в „Красном & Белом“ вообще обычное дело. Если мы что-то не распродали, если что-то пропало, то в конце месяца стоимость таких товаров делили на всех — нам приходилось ее возмещать. Мы сдавали в макулатуру коробки. Полученными деньгами возмещали ущерб. Но этих денег не всегда хватало»,

— рассказывает Мурад.

После Нового года мужчина попросил перевести его в магазин той же сети с оборотом побольше. Здесь был более интенсивный поток покупателей, больше рабочих рук и меньше шансов нарваться на штрафы. В этом подразделении сети «К&Б» 4 февраля и произошел несчастный случай.

«По правилам магазина нам нельзя оставлять пустые полки в торговом зале. Они должны быть всегда заставленными товаром. За этим строго следят по видеокамерам. За пустую полку опять же — штраф. Я пошел на склад за вином и травмировал себе ногу»,

— рассказывает Мурад.

Челябинцы наверняка отмечали, что торговые залы «К&Б» в большинстве магазинов тесные и завалены товаром. Подсобные помещения, по словам Мурада Кадырова, выглядят еще хуже: проходы к стеллажам с товаром завалены коробками, поставить лестницу или стремянку тут негде.

«Вино стояло на высоте больше двух метров от пола. Я решил опереться ногой на коробку из-под шампанского. Но картон не выдержал моего веса, прогнулся — нога провалилась до пола и хрустнула»,

— описывает момент падения пострадавший.

После падения Мурад почувствовал резкую боль в колене. Он понимал, что работать дальше не сможет, и обратился к администратору с просьбой вызвать скорую помощь. По словам Мурада, администратор связалась со службой безопасности магазина, но ей запретили вызывать скорую в магазин.

«Руководитель смены сказал: пусть идет в травмпункт сам и скажет, что упал на улице»,

— рассказывает Мурад.

Тогда Кадыров сам вызвал скорую и поехал в травмпункт ОКБ № 3. Рентген показал, что все кости целы, но Мурада направили на МРТ, чтобы исключить повреждение мягких тканей.

Очередь на МРТ в поликлинике почти три месяца. Наш герой решил пройти обследование за деньги. Попросил работодателя выдать ему три тысячи в счет зарплаты, но ему отказали. Пришлось еще две недели дожидаться получки. В итоге обследование мужчина прошел. Результат неутешительный: поврежден мениск и передняя крестообразная связка. Мурада направили на операцию.

«Я даже лег в стационар. Врачи хотели вырезать одну связку из моей голени и перенести на колено. Но из-за стресса у меня случился рецидив псориаза. На голени проступили красные пятна. И меня перенаправили в другую больницу — подлечить кожу. Сейчас все хорошо, на следующей неделе я опять иду к доктору на консультацию. Будем еще раз обсуждать операцию»,

— замечает Мурад.

Если выяснится, что связка порвана сильно, новую будут крепить к костям ноги титановыми пластинами. Операция сложная и предполагает 1,5 года тяжелой реабилитации. Все это время мужчина не сможет работать и вести привычный образ жизни, а Мурад почти 30 лет занимается кикбоксингом и карате — соревнуется сам, тренирует детей. Также ему грозят ограничения по здоровью и инвалидность, а это закроет доступ к хорошей работе. Самое грозное из последствий — износ хрящей, который лет через 10—15 может привести к разрушению коленного сустава, тогда его придется полностью менять на искусственный.

«Я с шести лет серьезно занимаюсь спортом. А спортсмены умеют терпеть. И уже несколько месяцев я не ропщу, терплю боль. Я понимаю, что восстановление будет болезненным. Например, сразу после операции мне будет нужно поставить укол, который стоит 18 тысяч рублей. И носить ортез на колено, который стоит больше 10 тысяч рублей. А я за месяц на больничном получаю меньше — как МРОТ. Поэтому мне нужна материальная поддержка работодателя»,

— откровенен Мурад.

Помогать работнику, который даже еще не уволен, работодатель категорически отказался. ООО «Лабиринт Челябинск», которое управляет магазинами «К&Б» на территории Челябинской области, факт получения травмы попросту отрицает.

«Было проведено расследование несчастного случая с сотрудником Кадыровым. По заключению комиссии, в рабочее время на территории работодателя при выполнении должностных обязанностей сотрудник не получал повреждений собственного здоровья. Нарушений рабочего процесса не было зафиксировано. Сотрудник не падал, не оступался, не ударялся. Болезненные ощущения в ноге возникли внезапно. Никаких дополнительных травм из-за внезапного ухудшения самочувствия он не получал. Комиссия квалифицировала данный случай как несчастный случай, не связанный с производством»,

— говорится в ответе на просьбу Кадырова признать случай производственной травмой. Письмо подписано директором ООО «Лабиринт-Челябинск» Михаилом Буйлаковым.

Также мы попросили федеральную пресс-службу сети магазинов «Красное&Белое» прокомментировать несчастный случай с Мурадом. Но в дополнительном комментарии редакции отказали.

Сам Мурад утверждает, что сразу же после травмы он лично с администратором отсмотрел видео из подсобки, где видно, что сотрудник падает. Но на видео, правда, не видно ног, так как их обзор затрудняли стоявшие на полу коробки.

В трудовой инспекции по Челябинской области Кадырову посоветовали искать правды в суде.

«Я не хочу доводить до суда. Я готов идти на мировую. Из-за травмы я вынужден сидеть на больничном и не могу нормально зарабатывать. И я не знаю, сколько это продлится. Если работодатель поддержит меня деньгами, которые мне нужны на лечение, на жизнь, на воспитание маленькой дочки, я готов отозвать все претензии и уволиться по собственному желанию»,

— говорит Мурад Кадыров.

Что закон на его стороне, полагает и представитель Федерации профсоюзов Челябинской области.

«Так как скорая увозила мужчину не с улицы, а с рабочего места, несчастный случай можно признать производственной травмой. Видимо, это единственная зацепка, так как другие сотрудники магазина, как я понимаю, не будут подтверждать факт падения»,

— говорит главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Татьяна Иванова.

Если вы, как Мурад, получили травму на производстве, то инспектор советует не уходить домой, а поставить в известность работодателя или своего непосредственного руководителя. Руководитель обязан вызвать вам скорую на рабочее место, а потом провести расследование несчастного случая. Если травма тяжелая, то комиссию будет возглавлять представитель трудовой инспекции.

«Согласно статье 228 Трудового кодекса РФ работодатель обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости обеспечить его доставку в медицинское учреждение, а также принять неотложные меры, чтобы подобное не случилось с другим персоналом. Работник имеет право на личное участие в расследовании. Кроме того, он может обратиться за помощью в государственную инспекцию труда и в суд»,

— говорит Татьяна Иванова.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием этой истории.