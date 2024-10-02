Житель Челябинска собрал трактор без чертежей и расчетов

Техника может убирать снег, пахать землю, перевозить грузы

В одном из садовых товариществ под Челябинском несколько лет назад появилась необычная техника. Самодельный трактор создал местный Кулибин — Борис Поддубный.

Идея сделать трактор возникла у него давно. Мужчина ездил на охоту в Курганскую область. Пробил два колеса, попал в автосервис, где увидел странную конструкцию. Борис подумал, что в Челябинске уж точно можно сделать что-то подобное.

Задумывался трактор в качестве помощника на садовом участке: привезти-увезти, вспахать землю, разгрести снег. В прошлую снежную зиму он послужил на совесть, хотя и чистили в садах профессиональной техникой.





«Начинал собирать с изготовления мостов. Это стандартные жигулевские мосты. Их сделали поуже, потом к ним варили раму. И так потихоньку все это обвешивалось», — рассказывает народный умелец.

В прошлом Борис много лет трудился в автосервисе. Сам не занимался ремонтом, но с работой был хорошо знаком. В то время в автосервисах не меняли безоглядно детали. Их подгоняли, монтировали, вынуждены были править. Для этого требовалась смекалка и умелые руки.

Трактор Бориса Поддубного практически полностью состоит из отечественных запчастей, импортный только двигатель. В основном это база «Жигулей», цепь от мотоцикла Иж, кардан от «Нивы», зеркала от автобуса. Корпус сварен из листов железа, для охлаждения механизмов установлены части от радиаторов отопления.





«Никаких расчетов я не делал, все подбиралось по месту. Подходит — значит, ставим. Листы сами резали. Единственное, для токарной работы был необходим токарный станок», — говорит Борис Поддубный.

Соседи часто обращаются к Борису с просьбами привезти перегной, чернозем, листья. В качестве эксперимента в кузов трактора помещали тонну груза и загоняли его в подъем. Машина с испытанием справилась.

У самодельного трактора амбициозные перспективы. Хозяин — фанат «Трактора», у него много знакомых в хоккее. В будущем он собирается покрасить трактор в черно-белый цвет команды и подарить его любимому клубу.



