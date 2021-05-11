Житель Челябинска против своей воли стал отцом взрослой девушки

О своем статусе мужчина узнал, когда приставы стали списывать алименты с его банковской карты

Сорокалетний челябинец Виктор неожиданно для себя стал отцом 14-летней девушки. О своем статусе он узнал, когда приставы начали списывать алименты с его банковской карты. Сам челябинец утверждает, что не имел романтических отношений с матерью новоявленного ребенка, но когда-то работал в ее фирме водителем. Есть ли шанс доказать, что ребенок чужой, ИА «Первое областное» рассказал адвокат мужчины Александр Щербинин.

Более десяти лет назад наш герой работал водителем у одной бизнесвумен. По словам Виктора, женщина была замужем и о романе с начальницей не могло быть и речи. Тем более что у Виктора тоже была семья и свои дети. Работу Виктор в какой-то момент поменял и в последние годы даже не вспоминал о своей старой должности. Пока не получил привет из прошлого.

С зарплатной карты мужчины стали списывать деньги. В банке челябинцу пояснили, что это приставы взимают долг по алиментам. Оказалось, еще в 2007 году бывшая начальница Виктора родила девочку, которая изначально была записана на ее супруга. Однако женщина развелась и добилась в суде, чтобы папой ребенка признали Виктора.

«Связаться с матерью девочки не удается. Понять ее мотивацию — тоже. Я надеюсь, мы встретимся с ней в суде. Решение о признании Виктора папой мы, конечно, оспорили, так как, судя по документам, Курчатовский районный суд допустил ряд нарушений», — говорит Александр Щербинин.

Во-первых, Виктора не известили о проведении заседаний. Женщина заявила судье, что передаст ему повестку сама и подделала подпись о ее получении. К материалам дела приложены две повестки, и ни одну из них Виктор не видел и не подписывал. На заседании женщина заявила, что ее водитель признает ребенка и помогает ей материально, но идти в суд отказался.

Во-вторых, суд не потребовал дополнительных доказательств. В зал суда не вызывались свидетели, не проводилась ДНК-экспертиза, не были предоставлены общие фото или письма «влюбленных» друг к другу. Суд ограничился только словами начальницы.

По словам Александра Щербинина, дела об установлении отцовства отнюдь не редкость в современных судах. Иногда женщины принудительно заставляют возлюбленных признавать общее чадо.

«Доказать факт отцовства реально. Причем согласие отца особой роли здесь не играет. Главное — привести доказательства: общие фото, переписку, показания свидетелей, провести экспертизу... Если вы оказались по другую сторону баррикад и уверены, что отцом вас признали неправомерно, оспаривайте решение суда. Только оперативно, в течение месяца. Пропустите срок апелляции — и дело не выиграть. Виктора спасло то, что он вообще не знал о суде и признании его отцовства», — замечает Щербинин.

Интересно, что новое дело будут слушать все в том же Курчатовском районном суде Челябинска. Правда, к прежней судье оно не попадет. Она давно не работает. ИА «Первое областное» следит за этой историей, мы расскажем читателям, чем закончилось это дело.

А в это время директор челябинской фирмы задолжал своим детям более 750 тысяч рублей алиментов. Несмотря на решение суда мужчина отказывался платить положенные суммы. И теперь деньги будут взыскивать принудительно.

Южноуральский городской суд отправил в колонию общего режима многодетную мать, которая не выплачивала алименты. Горе-мать официально не работает, не замужем. У женщины есть восьмилетняя дочь и двойняшки шести лет. Все они живут в приемных семьях.