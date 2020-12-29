Житель Челябинска предстанет перед судом за уничтожение 235 кустарников

Мужчина вырвал кизильник на общую сумму более 100 тысяч рублей

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего челябинца. Мужчина обвиняется в краже.

Инцидент произошел 7 августа 2020 года на улице Лесопарковой. Ночью мужчина вырвал руками 235 кустов кизильника. Каждое растение стоило 458 рублей 33 копейки, общая сумма ущерба составила 107 707 рублей 55 копеек.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, частично в размере 95 790 рублей возместил причиненный ущерб путем приобретения аналогичных саженцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.