Житель Челябинска подал жалобу на цирковое шоу персидских леопардов

Зритель считает рекламу представления недостоверной

Антимонопольная служба Челябинской области проверит рекламу цирка «Золотой дракон», который в эти дни дает представления на набережной Миасса в центре Челябинска, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С жалобой УФАС обратился житель города. Он увидел рекламу шоу, в котором якобы выступают «персидские леопарды» и «более 60 дрессированных животных», и усомнился в правдивости объявления.

И действительно, цирк не смог доказать, что на арену выходят большие кошки такого подвида и в целом такое количество зверей-артистов.

Между тем федеральный закон «О рекламе» признает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в том числе о любых характеристиках товара или услуги. Также закон запрещает рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.