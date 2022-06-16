С жалобой УФАС обратился житель города. Он увидел рекламу шоу, в котором якобы выступают «персидские леопарды» и «более 60 дрессированных животных», и усомнился в правдивости объявления.И действительно, цирк не смог доказать, что на арену выходят большие кошки такого подвида и в целом такое количество зверей-артистов.
Между тем федеральный закон «О рекламе» признает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в том числе о любых характеристиках товара или услуги. Также закон запрещает рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.
Подробнее жалобу горожанина и ответ цирка УФАС рассмотрит 11 июля.
Ранее зоозащитники выступили против гастролей цирка «Золотой дракон» в Челябинске. Цирк шапито не должен выступать с дикими животными, считает челябинский зоозащитник Карен Даллакян.