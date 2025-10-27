Житель Челябинска лишился квартиры из‑за неряхи‑сына

Молодой человек устроил в доме отца притон и расплодил тараканов

Судебные приставы Тракторозаводского района Челябинска выселили из квартиры молодого человека, который развел антисанитарию и устроил притон на квадратных метрах отца, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Поводом для выселения послужили многочисленные жалобы соседей на нарушение общественного порядка и санитарных норм. Ответчиками по иску администрации района выступили как сам собственник, давно не проживающий в квартире, так и его сын, который не был в ней зарегистрирован, но организовал там притон. Жильцы дома неоднократно обращались в полицию из-за шума, а в управляющую компанию — из-за антисанитарии и насекомых, расплодившихся в квартире.

Несмотря на административные штрафы, мужчина 1993 года рождения, неработающий и злоупотребляющий алкоголем, не реагировал на претензии. Впоследствии к нему присоединился инвалид-колясочник, на пенсию которого, по всей видимости, и существовала компания.

После того как суд удовлетворил иск и постановил выселить нарушителя и продать квартиру с торгов, ответчики не стали обжаловать решение. Однако добровольно покидать жилье они отказались, что потребовало вмешательства судебных приставов. В ходе исполнительного производства должникам был назначен срок на добровольное выселение, а после его нарушения выписан штраф по статье 17.15 КоАП РФ. Только под угрозой дальнейших санкций мужчины освободили помещение.

Квартира была опечатана, коммунальные услуги отключены, а замки заменены. Исполнительное производство по выселению завершено, а вопрос реализации жилья с торгов передан в Территориальное управление Росимущества.