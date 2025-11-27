Житель Башкирии несколько месяцев прятал сына от матери в Магнитогорске

Найти ребенка помогли судебные приставы

Многомесячный розыск, межрегиональная операция и несколько часов ожидания увенчались трогательным воссоединением семьи в Магнитогорске.

В Магнитогорске успешно завершена сложная межрегиональная операция судебных приставов, в результате которой пятилетний мальчик был возвращен законной матери после долгой разлуки. Воссоединение стало возможным благодаря слаженной работе приставов из Башкортостана и Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

История началась в Белорецком районе Башкирии, где после развода суд постановил временно передать сына матери до окончательного решения о его месте жительства. Однако отец мальчика проигнорировал судебное решение, запретил матери видеться с ребенком и скрылся вместе с сыном. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Вскоре поступила информация, что вся его семья, включая ребенка, скрывается на съемной квартире в Магнитогорске. Белорецкие приставы оперативно обратились за помощью к коллегам из Орджоникидзевского РОСП. Был разработан четкий план: установить наблюдение за адресом и, дождавшись появления ребенка с одним из взрослых, произвести передачу матери, избегая публичной конфронтации.

Ранним утром несколько машин с приставами и матерью заняли позиции у дома. Ожидание затянулось на несколько часов. Для полной уверенности один из приставов из Белорецка все это время провел в подъезде. Выйти с мальчиком отец решился только ближе к вечеру. Он был немедленно окружен сотрудниками, а ребенок был передан в руки матери, которая ждала этого момента все долгие месяцы разлуки.

Все это время мальчик не посещал детский сад, не гулял на детских площадках и не наблюдался у докторов. Теперь он находится в безопасности вместе с мамой и двумя старшими сестрами, которые с нетерпением ждали возвращения брата.