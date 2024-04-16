Житель Ашинского района получил 7 с половиной лет колонии за самоволку в период мобилизации

Приговор провозгласил военный суд

Магнитогорский гарнизонный военный суд провозгласил приговор по уголовному делу военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, который сначала проигнорировал вызов в военкомат, а впоследствии уходил в самоволку.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе суда, осужденный в период с 11 апреля по 10 октября 2023 года не явился в установленный срок на службу, а с 24 ноября по 22 декабря самовольно оставил воинскую часть.

«Во время незаконного отсутствия на службе мужчина проживал в Ашинском районе Челябинской области, проводя время по своему усмотрению вплоть до задержания сотрудниками военной полиции», — рассказали в суде.

В ходе судебного заседания установлено, что военнослужащий ранее не судим, в быту характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет, полностью признал свою вину в содеянном, раскаялся, принимал участие в специальной военной операции, оказывает материальную помощь родителям.

«Военный суд, оценив и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, пришел к выводу о виновности рядового в совершении преступлений, предусмотренных частями 5 и 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные в период мобилизации). С учетом характера и степени общественной опасности содеянного и личности подсудимого ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима», — пояснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.