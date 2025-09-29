«Жирафф Рент» дарит детям надежду: как челябинская компания меняет жизни через благотворительность

Организация взяла шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних

В мире бизнеса, где часто главным мерилом успеха являются цифры прибыли, особенно ценно, когда компания находит ресурсы для помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Компания «ЖИРАФФ РЕНТ», известная крупнейшая компания по аренде башенных кранов, уверена: прочный фундамент важно закладывать не только в строительстве, но и в обществе. Поэтому она направила свои силы на поддержку социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН).

Не разовая акция, а системная работа

Для «ЖИРАФФ РЕНТ» благотворительность — это не единовременный жест, а часть корпоративной культуры. Вместо разовых пожертвований компания выбрала путь долгосрочного и системного партнерства с СРЦН. Помощь принимает разные формы: компания обеспечивает подопечных центра необходимыми материалами — от одежды и школьных принадлежностей до развивающих игр и оборудования для ремонта.

«Для нас важно развивать осознанность — как среди сотрудников, так и в обществе. Наше видение: „Делаем мир выше, жизнь лучше, работу удобнее“ — находит воплощение не только в кранах Giraffe, которые возводят новые объекты, внося вклад в развитие городов, но и в социальных проектах. Помощь детям для нас — это стратегический вклад в человеческий капитал, в будущее страны. Поэтому мы убеждены: истинный успех компании измеряется не только количеством и высотой строящихся зданий, но и той поддержкой, которую мы можем оказать тем, кто в ней нуждается», — рассказал генеральный директор компании «ЖИРАФФ РЕНТ» Антон Шевченко.

Инвестиции в будущее: знания и эмоции

Но главное богатство «ЖИРАФФ РЕНТ» — это его люди. Компания активно развивает корпоративное волонтерство. Сотрудники с удовольствием участвуют в жизни подрастающего поколения, организуя мастер-классы и праздники. Для подростков такие встречи — это уникальный шанс пообщаться с профессионалами и, возможно, определить свою будущую карьерную траекторию.

Для многих воспитанников не менее важно простое человеческое общение. Волонтеры становятся для них старшими друзьями и наставниками, даря внимание и уверенность в себе, что зачастую ценнее любого подарка.



