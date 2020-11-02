Жильцы повреждённого взрывом дома в Челябинске начинают возвращаться в свои квартиры

Работы по остеклению будут закончены сегодня.

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Сегодня утром, 2 ноября, в здании общежития ЮУрГУ, которое находится в непосредственной близости от места взрыва кислородных баллонов, произошедшего утром 31 октября в Челябинске, прошло заседание общегородского штаба по ликвидации последствий. В нём принимали участие все оперативные органы и службы. В том числе управление ЖКХ, Горздрав и представители администрации города.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что замена оконных блоков в повреждённом жилом доме по адресу проспект Ленина, 82А будет завершена сегодня.

«Сегодня планируем начать менять поврежденные окна в ГКБ № 2 и закончить работу в жилом доме. В том числе сейчас находятся строительные подрядчики, которые готовы приступить к ремонту квартир. По большому счёту территория очищена и ничего не мешает проведению работ», — заявил Александр Астахов.

Чиновник также отметил, что жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры. Из 35 семей более 20 сегодняшнюю ночь провели дома. Для этого туда уже полностью было подано электричество и водоснабжение, хотя это планировалось сделать не раньше сегодняшнего дня.

«Люди спокойно могут находиться в квартирах, которые не были повреждены. В доме всего 39 квартир, из них 35 — жилые. Повреждено порядка 8 квартир. Есть квартиры с сильным повреждением. Туда до ремонта невозможно вернуться. Сейчас проводится строительная оценка, составляются сметы. В ближайшее время мы будем понимать объём», — добавил Александр Астахов.

Отмечается, что к ремонту больницы также пока не приступали. В настоящее время сметчики начали оценку предстоящих работ, и в течение дня в администрации города будут понимать объём предстоящих работ. Пока происходит замена оконных блоков.