Жильцы пострадавшего от взрыва в ГКБ № 2 дома вернутся в свои квартиры в это воскресенье

Восстановительные работы проконтролировал Алексей Текслер.

Ход восстановительных работ в здании ГКБ № 2 и доме по проспекту Ленина, 82а проконтролировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В многоэтажке в результате взрыва пострадало шесть квартир, однако в них уже завершается ремонт. Как отметил глава региона, уже в это воскресенье, 22 ноября, жильцы смогут вернуться в свои дома. Помимо устранения последствий ЧП пострадавшим челябинцам оказывается материальная помощь.



«Также Алексей Текслер проинспектировал ремонтные работы в ГКБ № 2. В здании заменили окна, подоконники и откосы. Восстановили штукатурку на стенах и отремонтировали потолок, уложили плитку, поменяли сломанные двери. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Пациентов медицинское учреждение начнет принимать уже 26 ноября»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Во время визита губернатор заявил об итогах проверки кислородного оборудования в госпитальных базах региона. Мощности кислородного оборудования увеличивались из-за развертывания ковидных коек в госпитальных базах. Для предупреждения новых ЧС и была назначена инспекция по четырём направлениям: проектные решения по увеличению мощности оборудования; монтаж оборудования с соблюдением проектных решений; эксплуатация и обслуживание оборудования; профессиональные качества персонала, который занимается обслуживанием оборудования.

«Скажу откровенно, были и нарушения, так что проверка была не зря. Ряд медицинских учреждений, где были зафиксированы нарушения со стороны контролирующих инстанций, получили необходимые предписания для исправления. Важно, что мы в преддверии зимы такую работу провели»,— Алексей Текслер.

Напомним, ЧП произошло в субботу 31 октября этого года. В результате взрыва кислородной станции повреждена больница, жилой дом, выбило окна в нескольких общежитиях ЮУрГУ. Ни пациенты больницы, ни жильцы дома, ни студенты не пострадали.