Жильцы одного из домов в Челябинске дождались ремонта коммунальных сетей

После обращения журналиста ИА «Первое областное» к дому пригнали технику

В доме 28а по улице 250-летия Челябинска более двух месяцев не было горячего водоснабжения. Между тем все соседние дома давно получили горячую воду. Люди были всерьез обеспокоены, что они не дождутся и тепла с началом отопительного сезона.

«С 7 июня в нашем доме отсутствует ГВС. Сначала ставили срок восстановления 14.06, потом 15.06, затем 19.06. Позднее воду отключили с 8 июля, опрессовка должна была начаться 16.07. Вы не поверите, но в доме до сих пор нет воды», — написала накануне Анна Беляева в нашу редакцию.

Сроки подключения ГВС переносили несколько раз. Жильцы общались с управляющей компанией, с АО «УСТЭК-Челябинск», звонили в МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и прокуратуру.

«В нашем доме много пенсионеров и маленьких детей, скоро холода. Я от лица всего дома прошу вашей помощи для огласки ситуации», — обратилась к журналистам Анна.

Как и жильцы, журналисты прошли путь через УК «Скаут», АО «УСТЭК-Челябинск», МУП «ЧКТС», администрацию Калининского района и Челябинска.

«По данному адресу запланированы ремонтные работы с 2 августа до 18 сентября. Они (МУП „ЧКТС“) устраняют и нам подают заявку. Мы пускаем теплоноситель через их сети к домам», — пояснили в АО «УСТЭК-Челябинск».

В УК «Скаут» отметили, что готовы к содействию с Челябинскими коммунальными тепловыми сетями. Со стороны управляющей компании все готово к возобновлению водоснабжения.

По номеру, указанному на сайте МУП «ЧКТС», отвечает робот. Дозвониться до приемной нам не удалось. На почту организации был направлен журналистский запрос.

Сегодня, 18 сентября, возле дома 28а появилась техника. Чат жильцов ожил: «Нам приехали делать воду! Один колодец уже вскрывают».

Жильцы надеются, что в ближайшее время их вопрос будет решен.

Автор: Анна Махнина