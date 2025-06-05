Жильцы аварийного дома в Чесме получат новые квартиры раньше срока

Людей расселят до конца 2025 года

Жильцы дома № 12 по улице Ленина в селе Чесма Челябинской области получат новые квартиры раньше срока. Прокуратура района провела проверку соблюдения прав граждан и подала апелляционную жалобу на решение областного суда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом № 12 был признан аварийным еще в 2020 году. Тогда на место жильцы самостоятельно вызвали независимую комиссию из Челябинска. Однако вопрос оценки состояния дома начали решать в районной администрации только через год — когда на здании обрушилась кирпичная стена.

Жильцам было озвучено два предложения: поставить дом в программу переселения из аварийного жилья с периодом расселения после 2025 года либо войти в программу капитального ремонта дома на 2022—2024 годы. Люди выбрали второй вариант.

В 2023 году администрация района признала дом аварийным и подлежащим сносу, поэтому о капремонте речи больше не шло. Жильцов нужно было расселять.

«Однако в постановлении отсутствовало указание о сроках расселения граждан», — отметили в прокуратуре Челябинской области.

После постановление изменили и сроки все же установили — до 2029 года включительно.

«С установленным сроком прокуратура не согласилась, поскольку физический износ конструкций дома составляет более 50%, имеется реальная угроза обрушения дома, проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья людей», — сообщили в прокуратуре.

Жильцов расселят из аварийного дома до конца декабря 2025 года. Ранее писали, что жители аварийного дома в Златоусте добиваются расселения.