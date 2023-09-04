Жильцов челябинского общежития с рухнувшей стеной попросили покинуть комнаты

На южной стороне дома проведут восстановительные работы

Аварийный дом на улице Мира, 102 подвергнется восстановительным работам, чтобы его обитатели смогли в нем безопасно жить до расселения. Об этом стало известно во время встречи жителей дома с главой Челябинска Натальей Котовой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, граждане, которые живут вблизи южной стены здания, должны покинуть помещения в течение десяти дней. Речь идет о доме, торцевую стену которого разобрали из-за опасности обрушения, а затем отстроили заново.

Бывшая «общага» была признана аварийной еще в 2022 году, но расселение было запланировано аж на 2030 год. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям было рекомендовано расселить эту пятиэтажку в первоочередном порядке. Дом включили в заявку на выделение финансирования в следующем, 2024 году. Пока все бюрократические процедуры идут своим чередом, специалисты будут заниматься ремонтом. На это время части жильцов придется покинуть свои комнаты.

«На основании экспертного заключения ООО «Проектно-строительная компания „Астра“» принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ на южной стене дома. Это позволит жителям в безопасных условиях дождаться расселения. Гражданам, проживающим вблизи южной стены, в целях безопасности до 15 сентября необходимо освободить жилые помещения», — сообщили в администрации Челябинска.

Мэрия готова предоставить маневренное жилье до расселения дома или до завершения ремонта. С каждым заявителем проработают вопрос предоставления помещения в зависимости от состава семьи. Напомним, что проблемы в бывшем общежитии на Мира, 102 возникли в декабре прошлого года, когда торцевая стена могла обрушиться из-за постоянной сырости. ИА «Первое областное» писало в своем репортаже о том, что угрозу представляет и южная стена. Правда, ее обещали отремонтировать этим летом.