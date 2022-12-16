Жильцов челябинского общежития без стены потребовали освободить от платы за капремонт

Дом на Мира, 102 проверила прокуратура

Жильцам аварийного общежития по ул. Мира, 102 в Челябинске продолжают начислять взносы на капитальный ремонт, хотя здание подлежит сносу. Прокурор города потребовал от главы областного центра устранить нарушение закона, сообщила сегодня, 16 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Проверку соблюдения жилищных прав граждан прокуратура проводила по просьбе самих жильцов. Установлено, что многоквартирный дом был признан аварийным 9 сентября нынешнего года, однако не был, как того требует закон, исключен из региональной программы капитального ремонта. Соответственно, начисление взносов на капитальный ремонт жильцам дома не приостановлено.

«В этой связи прокуратурой города Челябинска главе города внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что речь идет о доме, где в начале декабря из-за угрозы обрушения разобрали целую торцевую стену. Работы назвали укреплением конструкции здания. Корреспонденты ИА «Первое областное» пообщались с жителями и увидели, в каких условиях им приходится выживать: подвал затоплен, крыша течет, в коридорах и комнатах сырость и плесень. Расселение дома назначено на 2030 год, но собственники не согласны ждать так долго и требуют положенные по закону квартиры немедленно.

Скандальным общежитием заинтересовался Следственный комитет. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина была проведена проверка, по итогам которой было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Вскоре после этого из-за повреждения радиатора отопления общежитие затопило кипятком. Мэрия обвинила в аварии жильцов, которые якобы умышленно повредили радиатор.