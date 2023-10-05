Жилой фонд Миасса будет подключен к теплу 5 октября

Городские власти во второй раз изменили дату старта отопительного сезона

Уже сегодня, 5 октября, в жилые дома Миасса начнет поступать тепло. Соответствующее постановление подписал глава города Егор Ковальчук.



Дата начала отопительного сезона в Миассе меняется второй раз: изначально планировалось начать подключать жилой фонд с 1 октября, а соцучреждения при необходимости — даже с 12 сентября. Однако во второй половине сентября установилась теплая погода: среднесуточная температура воздуха опускалась ниже +8 градусов. Этот факт подтолкнул городскую администрацию к переносу даты на 10 октября.

Теперь планы вновь скорректированы: на сайте мэрии размещен текст постановления, согласно которому отопление в жилом фонде начнут включать уже 5-го числа.

Напомним, по решению администрации Челябинска отопительный сезон в областном центре стартовал 3 октября. По состоянию на середину дня 4-го числа без тепла в мегаполисе оставались только 22 дома.