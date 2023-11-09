Жертве смолинского маньяка дадут квартиру в Челябинской области

Девушку-сироту поставили в очередь на жилье

Челябинка, которую 14 лет удерживал в своем доме житель поселка Смолино, получит квартиру от государства. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Пострадавшая — сирота. Квартира, в которой она проживала до того, что случилось, пришла в негодность. Поэтому органы социальной защиты поставили ее в очередь на получение жилья от государства», — рассказала Юлия Сударенко.

Омбудсмен также заметила, что молодая женщина прошла реабилитацию: с ней работали психологи и психиатры — они постарались восстановить душевные силы жертвы. Однако самое сложное впереди, считает Юлия Сударенко: в будущем пострадавшую ждет участие в следственных действиях и судебном процессе, где нужно будет опять рассказывать о том, что случилось, ворошить прошлое и свои чувства. Пока пострадавшая проживает у родственников.

В Челябинской области возбудили уголовное дело на жителя поселка Смолино, который, как считает следствие, 14 лет удерживал в подвале своего дома похищенную им женщину.

Жители челябинского поселка все эти годы не подозревали о преступлении.