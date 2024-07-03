Жертвами новых схем мошенничества становится все больше южноуральцев

Житель Троицка отдал мошенникам 140 тысяч рублей

26-летний житель Троицка потерял 140 тысяч рублей, поддавшись желанию быстро подзаработать, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



Неизвестный «работодатель» обещал вознаграждение за бронь отелей за рубежом.

Сначала мужчина получал деньги за проделанную работу, но потом «финансовый специалист», который еще недавно обещал хорошие заработки, перестал отвечать на звонки. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой финансовой пирамиды.

Чтобы не стать жертвой финансового мошенничества, необходимо быть бдительным и не верить в легкие деньги. Не делитесь с посторонними личными данными и данными своих банковских карт.