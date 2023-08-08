Женские клубы в Челябинской области помогают находить работу участникам СВО и членам их семей

Объединения работают при Центрах занятости населения

В Челябинской области за первое полугодие 2023 года Женские клубы при Центрах занятости населения помогли найти работу 45 участникам СВО и членам их семей. Промежуточными итогами работы клубов в своем телеграм-канале поделилась первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Женские клубы были открыты в 45 Центрах занятости населения Челябинской области. Специалисты помогают девушкам и женщинам разного возраста: консультируют по льготам, правовым вопросам, трудоустройству. Кроме того, сюда обращаются бойцы СВО и члены их семей. С начала года было отработано 433 заявки. Для 63 детей провели профтестирование, арт-терапию, психологические тренинги.

«Что касается взрослых, то 224 человека заполнили анкеты по потребности в трудоустройстве и обучении. Из них 29 — это участники специальной военной операции, а 195 — члены их семей. 17 человек направлены на обучение, 40 человек уже получили новую работу, еще пятеро — открыли свое дело», — пояснила Ирина Гехт.