Женщины в Челябинской области зарабатывают почти на 36% меньше мужчин

И это общая тенденция по России

Средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях России, в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Зафиксированный в 2025 году гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет. Об этом со ссылкой на аналитиков FinExpertiza сообщает портал Om1.ru.

Наибольший разрыв между заработками мужчин и женщин наблюдался в северных и дальневосточных субъектах, а также в ряде индустриально развитых регионов, где преобладают отрасли с выраженной «мужской» занятостью и повышенной долей физического труда. Например, в Мурманской области он достигает 47%.

Минимальная разница отмечается на предприятиях северокавказских республик и других регионов с высокой долей бюджетного сектора. К примеру, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии заработки женщин отстают от мужских на 13,8%. В Москве — на 23,2%. В Новосибирской области — на 25,6%.

Наибольший зарплатный разрыв характерен для сферы культуры, спорта и развлечений. Минимальные различия наблюдаются в строительстве, образовании, здравоохранении.

В Челябинской области средняя зарплата мужчин в 2025 году была 91 810 рублей, а средний доход женщин — 58 953 рублей. Разница составляет 35,8%.