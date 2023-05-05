Женщины из семей бойцов СВО выразили готовность работать в Госфонде «Защитники Отечества»

Об этом они рассказали на встрече с Ириной Гехт

Мамы, жены, вдовы участников СВО нашего региона готовы подключиться к работе Госфонда «Защитники Отечества». Об этом в своем телеграм-канале рассказала первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она пояснила, что уже сейчас многие из женщин вовлечены в волонтерское движение и активно поддерживают бойцов.

Во время встречи, которая была посвящена предстоящему Дню Победы, ее участницы рассказали чиновнице о том, что их беспокоит. В том числе, о равнодушии работников службы соцзащиты. Первая замгубернатора поблагодарила за обратную связь и пообещала проработать этот момент с ответственными ведомствами, поскольку, по ее словам, «равнодушие способно погубить все благие начинания».

«Некоторые женщины выразили готовность работать социальными координаторами, юристами и другими специалистами в создаваемом Госфонде „Защитники Отечества“, и я этому бесконечно рада. Они лучше других понимают, через что проходят семьи бойцов, и наверняка сумеют оказать поддержку другим», — поделилась политик.

Напомним, что в конце апреля завершился марафон «Все для Победы», организованный телеканалом «ОТВ» и Челябинским отделением Общероссийского народного фронта. Однако все желающие по-прежнему могут обращаться в реготделение организации, чтобы передать для солдат и мирных жителей Донбасса амуницию, продукты и другие необходимые вещи.