Женщине из Челябинска удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

За полтора года миома матки выросла до гигантских размеров

Гинекологи челябинской ГКБ № 1 прооперировали женщину с гигантской миомой матки. Опухоль превышала размером баскетбольный мяч и занимала практически всю брюшную полость пациентки, сообщает пресс-служба клиники.

«Пациентке 29 лет. У гинекологов до этого случая не наблюдалась. По словам девушки, два года назад у нее начал расти живот, но она не придала этому значения. Когда живот достиг размеров живота доношенной беременности, пациентка поступила к нам. Диагностика была непростой: сделали МРТ, КТ и трепан-биопсию. Подключились онкологи. К счастью, образование оказалось доброкачественным, и мы его удалили», — говорит оперирующий хирург-гинеколог ГКБ № 1 Челябинска Татьяна Спиридонова.

Операция длилась несколько часов. Удаленная миома превышала размером баскетбольный мяч и занимала собой брюшную полость пациентки, давя на желудок, кишечник и легкие. В последние месяцы перед операцией молодой женщине приходилось спать сидя — лежа она задыхалась.

На случай, если опухоль окажется раковой, врачи были готовы удалить девушке матку и яичники и совместно с клиникой ДНК заморозить здоровую ткань яичника, чтобы в будущем девушка могла иметь генетически родного ребенка. К счастью, репродуктивные органы удалять не пришлось.