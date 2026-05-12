Женщина с тяжелыми травмами после ДТП добилась реабилитации в Челябинске

У нее были повреждены голова, позвоночник и органы грудной клетки

Жительница Челябинской области смогла добиться реабилитации после того, как врачи посчитали, что ее «реабилитационный потенциал крайне низкий». Эту историю в своих соцсетях рассказала омбудсмен Юлия Сударенко. Авария на трассе М-5 едва не унесла жизнь молодой жительнице региона. В ДТП женщина получила тяжелые травмы головы, позвоночника, а также легких и сердца. Несколько месяцев лечения не принесли ожидаемого результата, и врачи перевели пациентку в паллиативное отделение местной больницы.

Однако женщина не смирилась с таким вердиктом. Жительница области начала ходить с посторонней помощью и заниматься на велотренажере. Постепенно восстановилась подвижность левой руки. Правая рука тоже частично обрела способность двигаться, это позволило женщине самостоятельно писать и составить обращение к уполномоченному по правам человека.

В своем письме девушка попросила провести новые обследования и организовать профессиональную реабилитацию в клиниках Челябинска. Специалисты аппарата уполномоченного оперативно связались с министерством здравоохранения и получили положительный ответ. Главный внештатный специалист по реабилитации изучил историю болезни пациентки и определил ход дальнейшего лечения. Врачи уже назначили дату госпитализации в челябинскую клинику, где женщине предложат комплексную программу восстановления.