Жена челябинца, ограбившего обменник в Паттайе, рассказала о жизни после громкого преступления

Почти три года женщина провела в тайской тюрьме и вернулась в Челябинск

В 2018 году в курортном городке Паттайя произошло резонансное преступление. Белокожий мужчина ограбил пункт обмена валют. Он ворвался в обменник, жестоко избил инкассатора и вынес сумку с деньгами. Нападавший был в мотоциклетном шлеме, но его вычислили по номеру байка и татуировке, красовавшеся на плече. Это был уроженец Южноуральска Николай Рыбалов. Мужчине дали девять лет тайской тюрьмы, заодно за решетку отправили его супругу.

Ровно год назад Юлию Рыбалову выпустили на волю. Она вернулась на родину и осела в Челябинске. Почему муж решился на преступление и как его изменила тюрьма, женщина рассказала в откровенном интервью Первому областному информагентству.

«БЕДНЫМИ НЕ БЫЛИ, НО УГНЕТАЛА АТМОСФЕРА СТРАНЫ»

«Живя в России, мы не были бедными: вели свой собственный бизнес, имели квартиру, машину. Но атмосфера в стране угнетала. И мы решили изменить жизнь — перебраться в Таиланд. Начали учить английский язык, я открыла дистанционные курсы. В какой-то момент мы продали всё и сели на самолет», — говорит Юлия.

Год назад Юлия Рыбалова вернулась в Челябинск.

До переезда Рыбаловы довольно часто ездили за границу — по несколько раз за год. А поэтому море, местная кухня и другая экзотика Таиланда бурных эмоций уже не вызывали. По вечерам семья гуляла по песчаным пляжам, днем — устраивала свой быт. Десятилетняя дочь Рыбаловых пошла в частную школу, а Юля и Николай искали способ подзаработать. Жена работала в интернете, а муж искал место тренера — еще в России Николай увлекся «железом» и работал инструктором по тяжелой атлетике.

«Первое время все было в радость. А потом пришло понимание: эта страна не для нас. Частная школа оказалась дороже, чем заявлялось. Снимать квартиру влетало в копеечку. Продукты тоже недешевы. В Паттайе мы жили в русском квартале. Там были люди из разных городов России, многие из Москвы. Но взаимопомощи не было. Большинство кичились своими деньгами, подчеркивали свой финансовый статус. Мы не соответствовали ему. Пережив в Таиланде зиму, мы решили вернуться в Россию и осесть где-нибудь в южном регионе страны, поближе к Сочи», — рассказывает Юлия.

Почему муж отважился на преступление, Юля не знает. Возможно, перед отлетом на родину он хотел «отбить» деньги, оставленные в этой стране. Ведь семье предстояли большие расходы. В России супруги планировали купить машину и для начала снимать жилье. По словам Юлии, муж смотрел много приключенческих фильмов, боевиков. Может, оттуда и почерпнул воровскую романтику. Но специально к преступлению не готовился: никаких специфических роликов не включал — план вынашивал исключительно в голове.

ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ

Билеты с вылетом из Бангкока семья купила на 17 апреля. А за три дня до вылета Николай напал на обменник.

В день ограбления Юлия с дочерью были дома. Николай принес сумку денег. Как потом оказалось, он украл около 600 тысяч батт (1,2 млн рублей).

«Их было много. Причем какие-то мелкие, мелочь. Рассматривать содержимое я не стала. В душе как будто что-то оборвалось, мой мир рухнул. Я поняла, что это конец. И очень сильно испугалась за дочь. Испугалась, что я ее потеряю», — говорит Юлия.

Николай заявил, что сегодня же вылетает в Россию на пересадочных рейсах. А жене и дочери приказал ехать в Бангкок, как и планировали, 17-го числа. Но вернуться на родину никто из них не успел. Рыбалова задержали в аэропорту в тот же день, а позже арестовали и Юлию. Дочь Рыбаловых депортировали в Россию.

Перед депортацией в Россию девочке разрешили попрощаться с родителями

ОСУДИЛИ КАК СОУЧАСТНИЦУ

Женщина до последнего верила, что ее отпустят, ведь улик, подтверждающих виновность Юлии, не было. Но ее осудили как соучастницу. Логика тайского правосудия была такова: супруга знала о преступлении, но не донесла.

«Моя семья не бросила нас в беде. Близкие потратили большие деньги на адвокатов. Двое тайских юристов нас „кинули“ — обманули: получили деньги, а в суд не пришли. Третий помог мне смягчить наказание», — говорит Юлия.

Перед заседанием в тайском суде

Николай получил 9 лет заключения, его супруга — 2 года и 8 месяцев. По амнистии женщине удалось выйти на два месяца раньше. Но тюремный ад она запомнила на всю жизнь. Наша землячка сидела в камере на 80 человек. Заключенные спали вповалку, мылись в общем бассейне из ковшика, ели баланду, за любую провинность их били палкой, а по камере ползали тараканы и пауки....

«Первое время я еще надеялась, что меня оправдают. После оглашения приговора началась депрессия. Мне давали таблетки. От них я много спала. А когда не спала, много плакала. Потом, насколько могла, начала адаптироваться к тюремной жизни. Ходила на работу. Старалась не конфликтовать с осужденными. Кто-то из них относился ко мне с сочувствием, а кто-то ненавидел. Я вела себя тихо. Выжить там помогали письма от близких», — вспоминает челябинка.

Наконец ее выпустили на волю. И депортировали в Россию. Тоже за счет родных. Близким женщины пришлось скинуться на билет.

«Сначала я вернулась в Южноуральск, к дочке. Но город маленький, мы у всех на виду. Многие не стесняются подойти и спросить: а как там было? Почти все осуждают. И в школе в дочку тыкали пальцем: твои родители такое натворили! Нам пришлось перебраться в Челябинск, где нас не знают. А когда вернется супруг, мы все-таки переедем поближе к морю, но уже в России. И начнем жизнь с нуля», — говорит Юлия.

«МЕРЯЛИ ЖИЗНЬ ДЕНЬГАМИ»

По словам Юлии, то, что случилось, перевернуло всю ее жизнь, заставило по-другому расставить приоритеты.

«Раньше мы меряли мир деньгами, вещами. Всего хотели больше и больше. А теперь самое главное для меня — это близкие люди. Ничего нет дороже. Николай тоже изменился в тюрьме. Пишет нам письма, просит прощения за свой поступок. В первые месяцы, когда шел суд, он отрицал, что причастен к этому нападению. А потом во всем признался. Он раскаялся искренне. И тоже верит, что у нас получится начать новую жизнь», — говорит Юля.

Николай раскаялся и просит прощения у своих близких

Кстати, сотрудница обменного пункта, избитая Николаем, жива и здорова. Женщина приходила в суд, чтобы потребовать компенсацию за физические страдания. Просила 300 тысяч рублей на наши деньги. Однако тайский судья эту сумму счел слишком завышенной, Рыбаловым пришлось выплатить потерпевшей 150 тысяч рублей.

Въезд в Таиланд после отсидки для Юлии не закрыли. Она в любую минуту может вернуться в Паттайю.

Николаю осталось отсидеть три года. Срок южноуральцу также пересчитали по амнистии.