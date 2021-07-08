Жена-американка научила челябинца ценить Россию и не позволила забыть русский язык

В День семьи, любви и верности делимся романтичной интернациональной лавстори

Денис и Кэтрин живут в Челябинске. Он русский, а она — американка. Как они познакомились, почему Портленду предпочли Южный Урал и чему удивляются, живя в России, читайте в материале ИА «Первое областное».

Денис Никольский родился и вырос в Крыму. В 2002 году, когда ему было 17, его семья переехала в США — настояли родители. В качестве места проживания был выбран Портленд (штат Орегон), один из самых озелененных городов Америки. На этом резкие перемены в жизни Дениса не закончились.

«Я поступил в один из университетов Аляски, начал учиться на программиста. Далеко от родителей, но в Америке часто практикуется столь дальний переезд для обучения», — рассказывает Денис.

В это же время из Портленда на Аляску приехала учиться коренная американка Кэтрин. Молодые люди познакомились на вечеринке. Девушка представилась русским именем Катя и дала парню номер своего телефона.





Денис и Кэтрин во время автопробега по селам Челябинской области



Позже выяснилось, что такая трансформация имени при знакомстве не была случайной.

«Кэтрин очень привлекает русская культура. Кэтрин погружена в то, что происходит в России. Не знаю, с чем это связано и почему она в тот вечер назвала себя Катей — ей просто нравится», — говорит Денис.

За знакомством последовали свидания, влюбленность и свадьба. Первое время пара жила в США, однако Кэтрин мечтала переехать в Россию. Поездки по туристической визе, командировки, туры в нашу страну — все это было, но девушке не хватало поверхностного изучения. Два года назад, когда Денису и Кэтрин было уже за 30, они решились: получили гражданство России, собрали вещи и оставили Штаты.

«Если бы я не встретил Катю, не переехал бы в Россию. Без нее я забыл бы русский язык. За годы жизни в Америке я уже начал его забывать. Дома мы разговариваем на английском. А когда выходим на улицу... К жизни в России Кэтрин адаптировалась проще, чем я. По-русски она говорит с американским акцентом, когда что-то переспрашивает, то люди с пониманием повторяют. А если я не улавливаю простые вещи и на чистом русском прошу что-либо объяснить, на меня смотрят с удивлением», — с улыбкой делится Денис.

Сегодня пара живет в Челябинске. Но продолжает выбирать город, где сможет осесть надолго.





Во дворике православной церкви Кэтрин в платке больше похожа на русскую женщину,

а Денис, напротив, на американца

«Сначала мы поехали в Харьков, на Украину. Но позже перебрались в Россию. Столицу даже не рассматривали: Москва — это как Нью-Йорк, ничего нового. Нам хотелось увидеть российскую самобытность, поэтому мы отправились в регионы», — вспоминает путешественник.

Выбор Челябинска был обусловлен неприятным фактором.

«У Кэтрин имелись проблемы со здоровьем, ей нужна была операция. В США ее провели некачественно. В Челябинске сделали не только лучше, но и дешевле», — рассказывает Денис.

Более высокий, нежели в Америке, уровень российской медицины, по словам Дениса, стал положительным фактором переезда, однако со временем семья выявила и отрицательные моменты. Наиболее неприятным аспектом нового места жительства стала экология. Американцам, жившим в чистом Портленде, стало непросто привыкнуть к загрязненному воздуху промышленного города.





В автопробеге по селам Челябинской области

Еще один момент, который Денис не может охарактеризовать как строго положительный либо отрицательный, — это поведение местных жителей.

«Поначалу было непривычно, что в России люди не улыбаются. Если на твоем лице улыбка, то, наверное, ты что-то замышляешь. Американцы всегда улыбаются при встрече даже с незнакомыми людьми. В России мне часто приходилось, заметив знакомого, сдерживать улыбку, чтобы не вызывать у людей дискомфорт. Есть и другие различия менталитета. В США нежеланного человека просят уйти, как правило, завуалированно, улыбаясь. В России люди более прямолинейные», — делится впечатлениями Денис.

Кэтрин изучение национальных особенностей очень увлекает. Она администрирует собственный сайт Street Russian, где делится с англоязычными пользователями своими впечатлениями от жизни в России, а также дает советы по изучению русского языка. Кроме того, девушка приобщает челябинцев к своей родной культуре: Кэтрин работает преподавателем в школе английского языка. Денис работает программистом.

Решение о переезде, по мнению обоих супругов, было правильным: Кэтрин исполнила мечту и погрузилась в давно интересующую ее культуру, а Денис расширил свое некогда стереотипное представление о родине, детские воспоминания о которой в значительной степени стерлись.

Свое изучение страны пара не планирует ограничивать Челябинском. Следующим местом жительства выбрана Казань. Кэтрин и Денис хотят проникнуться не только русским колоритом, но и узнать особенности других народов, населяющих Россию.

Автор текста: Виталий Гущинский