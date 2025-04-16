Желтый уровень опасности введен в Челябинской области из‑за штормового ветра

Порывы могут достигать 20 метров в секунду

Сегодня, 16 апреля, североатлантический циклон принесет в Челябинскую область небольшие осадки и сильный ветер. Как сообщили в Гидрометцентре России, порывы местами могут достигать штормовых 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе введен желтый код погодной опасности.

«Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение действует с 8:00 до 20:00 16 апреля»,— уточнили в Гидрометцентре России.

В региональном ГУ МЧС России напоминают о том, что при сильном ветре опасно стоять около слабозакрепленных рекламных конструкций, под деревьями, линиями электропередач. Уходя из дома, лучше закрыть все окна.

Напомним, сегодня днем юго-западный ветер в регионе сменится северо-западным. И уже в четверг, 17 апреля, в регионе заметно похолодает.