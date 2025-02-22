Желтый код опасности из‑за сильного ветра будет действовать в Челябинской области 23 февраля

Ожидаются порывы до 17 метров в секунду

В воскресенье, 23 февраля, в северной половине Челябинской области сохранится спокойная погода. В южной синоптики прогнозируют сильный ветер, умеренный снег и метели. В Гидрометеоцентре России объявили желтый код погодной опасности из-за ветра и гололеда.

«В период с 20:00 22 февраля по 20:00 23 февраля погода в Челябинской области будет потенциально опасна из-за метелей, порывов ветра до 17 метров в секунду и гололеда», — отмечается в Гидрометцентре.

Уточняется, что непогода разгуляется на юге области уже предстоящей ночью. Температура воздуха там будет значительно выше, чем на остальной территории: около −12 градусов. В низинах сохранится мороз до −24 градусов. Днем температура по области поднимется до −4…−9 градусов.

В Челябинске осадков не будет. В ночные часы температура опустится до −16 градусов, днем синоптики обещают до −6…−8 градусов. Будет ветрено.