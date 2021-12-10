«Ждем пенсию на морозе»: жители села Большие Харлуши жалуются на работу местной почты

Чтобы заплатить за коммунальные услуги, некоторые сельчане вынуждены ездить в Челябинск

Жители села Большие Харлуши Сосновского района не могут полноценно воспользоваться услугами «Почты России». Пенсионеры вынуждены ехать в Челябинск для оплаты электроэнергии, а из местного почтового отделения сделали что-то больше похожее на крохотный продовольственный магазин, в который порой даже невозможно попасть. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали на месте и пообщались с жителями села.

Свою претензию по работе почтового отделения жители села Большие Харлуши, отчаявшиеся решить проблему на месте, высказали губернатору Алексею Текслеру накануне, во время прямой линии.

Местное почтовое отделение снаружи выглядит как старый сарай: отсыревшие доски, окна, вставленные невпопад, ржавый почтовый ящик. Впрочем, к внешнему виду претензий уже не предъявляют — хоть бы работало исправно.





На входе висит табличка, на ней график, который, по-видимому, давно не является актуальным. Там написано, что почта работает по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 16:30. Однако после закрытия местного стационарного отделения почты время работы сократилось всего до двух с половиной часов: с 14:00 до 16:30.

Местные жители также утверждают, что сотрудники почтового отделения нередко сами себе сокращают рабочий день, приезжая то к 15, то к 16 часам. Предугадать появление людей в синей форме в таком случае невозможно, и жителям села Большие Харлуши приходится ждать их перед закрытыми дверьми на морозе, чтобы получить свою пенсию или забрать письмо.

«Приезжает к нам в село всего одна работница. Бывает, и к двум, и к трем, а то и в шестом часу. Мы ей задали вопрос: почему мы должны так долго стоять и ждать? Сейчас же не лето. Она ответила, что у нее дела. Даже не извинилась ни разу, что приехала поздно. Так мы все, старики, те, кто с детьми приезжает, ждем пенсию на морозе»,— рассказала корреспонденту одна из жительниц села.





По словам женщины, случалось и такое, что работница почтового отделения в назначенный день не приехала вовсе.

И без того скромное по размерам помещение работники стали загружать продовольственным товаром. Огромные витрины занимают практически всю территорию комнатки, а потому даже двум-трем посетителям находиться там дискомфортно. Жителям, которые часами ждали несвоевременного открытия, приходится и дальше стоять на улице в ожидании своей очереди.





«У нас здесь есть три продуктовых магазина, но и на почту все это везут. Помещение заставлено витринами, остался маленький проходик», — рассказывает местная жительница Тамара Шевцова.

Иногда возникают трудности с тем, чтобы просто забрать свою квитанцию. По словам жителей, почтовый ящик давно не выполняет свою функцию. Раньше туда затекала вода, которая ночью могла превратиться в лед. Случалось, что люди уносили ящик домой, размораживали комок писем, искали свое. Сейчас квитанции за свет, воду и вывоз мусора относят в расположенный неподалеку магазин.

Отсутствие стационарного почтового отделения вызывает много проблем. По словам жителей, раньше постоянное отделение имело такой же график, как и нынешнее, — три дня в неделю. Однако в эти дни в отделение можно было гарантированно попасть и получить любую услугу, которую почта должна предоставлять, как нам кажется, по определению.





«Для того чтобы заплатить за свет, пенсионерам приходится ездить в город. Хорошо, если есть дети, которые могут приехать, а вот у меня нет здесь никого — приходится самой. Всего лишь из-за квитанции за свет сажусь на маршрутку и до Чичерина еду. Автобусы-то у нас сейчас не ходят. На почте раньше были открыточки, конвертики. Теперь, конечно, этого нет. Бывает, что идешь на день рождения, и ничего нет с собой. Неудобно получается, тоже приходится ехать в город», — говорит Тамара Шевцова.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов связался с руководством региональной «Почты России». Выяснилось, что в почтовом отделении временно работает начальник мобильной группы Челябинского почтамта.

«В день выдачи пенсий почтовая машина, действительно, пришла с опозданием. Но все пенсии были выданы в тот же день. Мы приносим клиентам извинения за вынужденное ожидание. Сотрудники кадровой службы ведут активный поиск кандидатов на вакантную ставку в почтовом отделении. По вопросам трудоустройства южноуральцы могут звонить по телефонам (351) 266-00-95 и (351) 260-27-44», — прокомментировали на Челябинском почтамте главе.

Евгений Ваганов поручил своим заместителям приложить все возможные усилия, чтобы найти начальника отделения почтовой связи в Харлуши. Объявление о вакансии разместят на сайте администрации района, в сообществах в социальных сетях, в районной газете. Пока не найдется постоянный работник, доставка пенсии и корреспонденции в село будет на особом контроле, пообещал он.

«Жителям Харлушей нет необходимости ожидать машину на улице. Мобильная группа доставляет и будет доставлять пенсии на дом», — отметил ИА «Первое областное» глава района Евгений Ваганов.

Напомним, во время прямой линии губернатора к Алексею Текслеру обратились южноуральцы по 40 вопросам. Более пяти тысяч сообщений поступило в кол-центр линии. На все вопросы жителей области будут даны ответы, пообещал губернатор.

Авторы: Виталий Гущинский, Тогжан Мусабаева