Ждать ли южноуральцам десятилетний период холода

Ранее предстоящее изменение климата в России предсказал Александр Федоров

Ряд федеральных СМИ со ссылкой на климатолога Александра Федорова сообщили, что россиянам предстоит десятилетний период холода. Но возможно ли спрогнозировать погоду в регионе на 10 лет вперед? Климатолог, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова уверена, что сделать это почти невозможно. Вместе со специалистом ИА «Первое областное» разобралось, что это значит и от чего зависит климат на Южном Урале.

По словам Екатерины Пестряковой, наш климат зависит от нескольких факторов: радиационного баланса, циркуляции воздушных масс с океана на сушу, подстилающей поверхности и количества углекислого газа.

«Например, циркуляция воздушных масс у нас изменилась с западной на меридиональную, поэтому мы наблюдаем некоторую засуху. Еще до Второй мировой войны Гирс и Вангенгейм вычисляли эти эпохи циркуляции. Если бы, конечно, мы какую-то закономерность знали, то могли бы что-то предсказывать. Но они меняются не только каждый год, но и в течение года. Например, последние 20 лет направление ветров стало южным и северным, а южный и северный ветры — это сухость, то есть Ледовитый океан не дает нам влаги. И Казахстан не дает. Нашему региону дает влагу только западный перенос»,— уточнила Екатерина Пестрякова.

По ее словам, большое влияние оказывают на климат лесные пожары. Как именно будут гореть леса и когда — этого также никто предсказать не может.

«Климат меняется всегда. Но пока нет теории изменения климата. Пока что предсказать погоду можно разве только что на зиму. Сделать это можно по температуре воды в Атлантическом океане. Но не для Урала и Челябинской области, так как мы находимся между Западной Сибирью и Европейской территорией. К нам какой ветер подует, такой и погода будет»,— добавила Екатерина Пестрякова.

В целом, по ее словам, в природе все циклично, и те, кто говорит про небывалую жару, аномальный холод или слишком обильные осадки, ошибаются. Все это на территории нашего региона уже было в разные годы и, конечно же, еще будет.