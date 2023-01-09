Ждать ли отмены занятий в школах Челябинской области из‑за мороза 10 января

На Южном Урале сохраняются аномальные холода

Новогодние каникулы в школах Челябинска и Челябинской области могут продлить еще на день. Ночь на вторник, 10 января, и сам вторник обещают быть очень холодными. Неблагоприятный прогноз дают сотрудники Челябинского гидрометцентра.

Так, по области нынешней ночью температура воздуха опустится до −30...−35 градусов, а в горах и низинах до −40 градусов. Днем по области −20...−25, а в горах и низинах до −29 градусов. Порывы ветра до скорости 13 метров в секунду. При такой погоде обычно отменяют занятия с 1-го по 11-й класс.

В областном центре теплее, но не намного. В ночь на вторник до −30...−32 градусов, а днем −20...−22 градуса. При такой погоде сохраняется вероятность отмены занятий для учащихся первой смены. Контрольное измерение температуры синоптики будут делать в пять часов утра.