Так, по области нынешней ночью температура воздуха опустится до −30...−35 градусов, а в горах и низинах до −40 градусов. Днем по области −20...−25, а в горах и низинах до −29 градусов. Порывы ветра до скорости 13 метров в секунду. При такой погоде обычно отменяют занятия с 1-го по 11-й класс.
В областном центре теплее, но не намного. В ночь на вторник до −30...−32 градусов, а днем −20...−22 градуса. При такой погоде сохраняется вероятность отмены занятий для учащихся первой смены. Контрольное измерение температуры синоптики будут делать в пять часов утра.
Напомним, 9 января в школах области отменили занятия из-за мороза. А в Трехгорном и Снежинске из-за морозов зимние каникулы продлили сразу до 11 января.
Когда в Челябинской области потеплеет, читайте в отдельном материале.