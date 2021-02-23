Ждать ли отмены занятий в школах Челябинской области 24 февраля

Прогноз на среду не внушает оптимизма

На Южном Урале сохраняются аномальные холода. Ситуация обостряется сильным ветром. Достаточно посмотреть за окно и становится ясно: погода нынче не для прогулок. Впрочем многих сегодня волнует другой вопрос: идти ли детям 24 февраля в школу?

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, ночь на среду на Южном Урале будет такой же холодной и ветреной, как вторник.

Ночная температура по области: −26...-31 градус, при прояснении может похолодать до −40. В Челябинске ночью −28...-30 градусов. Это само по себе весомое основание для отмены занятий как минимум в начальной школе. Но, вероятно, не будут учиться и дети постарше, ведь из-за сильного ветра будет казаться, что на улице еще холоднее.

По области и в Челябинске даже днем в среду будет кружить метель, так что занятия могут отменить даже для учащихся второй смены. Хотя днем должно потеплеть до −21...-23 градусов.

Подробный прогноз на среду, 24 февраля, читайте на нашем сайте по этой ссылке.

Решение об отмене занятий мы опубликуем после пяти утра.