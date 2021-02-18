Ждать ли отмены занятий в школах Челябинской области 19 февраля

В регионе потеплело, но по утрам мороз все еще щиплет щеки

Аномальные морозы отступили, однако ночи на Южном Урале еще холодные. И на этой неделе кое-где по Челябинской области даже отменяли занятия в школах. Ждать ли отмены занятий из-за мороза в пятницу, 19 февраля?

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью в Челябинске похолодает до −25 градусов. В представлении МЧС это и есть та граница, когда начинают отменять уроки. Но к пяти утра наверняка потеплеет и идти в школу в Челябинске придется всем.

По области при прояснении возможно понижение температуры до −30 градусов. Но пока валит снег, ждать чистого неба не стоит. Теоретически где-то занятия в пятницу отменить могут, однако это маловероятно.

Из-за метели сегодня резко упала видимость в южных территориях области — автомобилистов просят быть осторожнее и лишний раз не садиться за руль.



