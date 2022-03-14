По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью на Южном Урале похолодает до −18…−23 градусов, при такой температуре занятия не отменяют. Однако при прояснении столбик термометра может опуститься до −28 градусов. А значит, полностью исключать вероятность отмены уроков нельзя.
В Челябинске грядущей ночью обещают не ниже −21 градуса. Это значит, учиться совершенно точно придется всем.
Еще одну морозную ночь синоптики обещают со среды на четверг, 17 марта. По области ждут морозы до −29 градусов, в Челябинске температура понизится до −27. При такой погоде отмена занятий возможна для первой смены начальной школы.
А еще мы узнали, когда в Челябинске потеплеет хотя бы до нуля градусов. И стоит ли после теплой зимы ждать жаркого лета.