Ждать ли отмены занятий в школах Челябинской области 15 марта

Мы заглянули в прогноз погоды на ближайшую ночь

Несколько муниципалитетов Челябинской области отменили занятия первой смены из-за морозов в ночь на понедельник. Пробуем предсказать, стоит ли ждать отмены уроков во вторник, 15 марта.

По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью на Южном Урале похолодает до −18…−23 градусов, при такой температуре занятия не отменяют. Однако при прояснении столбик термометра может опуститься до −28 градусов. А значит, полностью исключать вероятность отмены уроков нельзя.В Челябинске грядущей ночью обещают не ниже −21 градуса. Это значит, учиться совершенно точно придется всем.