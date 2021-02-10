Ждать ли отмены занятий в школах Челябинской области 11 февраля

Синоптики снова обещают нам холод

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на четверг, 11 февраля, будет морознее, чем ожидалось. Мы изучили прогноз погоды и оценили вероятность отмены занятий в школах.Так, в самом Челябинске грядущей ночью столбик термометра опустится до –26...–28 градусов. Ветер будет несильным, а значит, субъективное восприятие температуры не должно отличаться от цифр на термометре. Вероятность отмены занятий сохраняется для учеников с 1 по 9 классы.По области при прояснении может похолодать до −36 градусов. Тогда учиться не пойдут все.Однако на юге области относительно тепло: до −18 градусов. Здесь у школьников никаких шансов остаться дома.Информация об отмене занятий в школах будет опубликована на нашем сайте после 5 часов утра.