Согласно прогнозу, морозы ожидаются в утренние часы. В Челябинской области в ночь на 21 января температура воздуха опустится до −22… −27°C, в низинах до −33°C. Днем воздух прогреется до −10… −15°C, при прояснении потеплеет до −5°C.
В Челябинске в ночь на пятницу похолодает до −20… −22°C, днем потеплеет до −10… −12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.
Пропустить учебный день рискуют школьники районов, где столбики термометров опустятся до минимальных значений. Для 1—7-х классов занятия отменяют при −25°C в зависимости от скорости ветра, старшеклассников оставляют дома при −26°C и ниже.
На случай сильных холодов держите памятку с рекомендациями ЕДДС.
Напомним, неделю назад из-за низкой температуры воздуха в школах Челябинска отменяли занятия для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены, вторая смена училась в обычном режиме. Также занятия тогда отменили в Копейске, Троицке, Озерске и Миассе.