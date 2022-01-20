Ждать ли отмены занятий в школах Челябинска 21 января

Прогноз погоды и памятка, при каких температурах ученики остаются дома

В Челябинской области в пятницу, 21 января, ожидаются утренние морозы до −33°C. По данным синоптиков областного Гидрометцентра, день будет ясным и почти безветренным, но метеоусловия все же могут стать причиной частичной отмены занятий в некоторых школах Южного Урала. Согласно прогнозу , морозы ожидаются в утренние часы. В Челябинской области в ночь на 21 января температура воздуха опустится до −22… −27°C, в низинах до −33°C. Днем воздух прогреется до −10… −15°C, при прояснении потеплеет до −5°C.В Челябинске в ночь на пятницу похолодает до −20… −22°C, днем потеплеет до −10… −12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.Пропустить учебный день рискуют школьники районов, где столбики термометров опустятся до минимальных значений. Для 1—7-х классов занятия отменяют при −25°C в зависимости от скорости ветра, старшеклассников оставляют дома при −26°C и ниже.

На случай сильных холодов держите памятку с рекомендациями ЕДДС.

Напомним, неделю назад из-за низкой температуры воздуха в школах Челябинска отменяли занятия для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены, вторая смена училась в обычном режиме. Также занятия тогда отменили в Копейске, Троицке, Озерске и Миассе.