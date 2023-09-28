Жатка с «плавающим» ножом в помощь уральским аграриям

Жатки серии FLOAT STREAM производства Ростсельмаш способны с одинаковой эффективностью убирать зерновые и бобовые растения, в том числе сою

Erid: Kra246uMs



Уборка бобовых культур для аграриев — особый процесс. Необходимо добраться до самых нижних плодов, чтобы не потерять в урожае. На протяжении веков ту же сою собирали вручную. С появлением комбайнов процесс существенно оптимизировался. Но только специализированные адаптеры позволили довести уборку до максимально эффективного результата. Универсальные жатки серии FLOAT STREAM могут работать в двух режимах: с «жестким» и «гибким» («плавающим») ножом.

При использовании первого режима стебли растений срезаются на высоте от 40 до 140 мм. Это эффективно для уборки зерновых и крупяных культур. Что касается «плавающего» ножа, то в данном режиме жатка не только срезает низко расположенные бобы на высоте от 30 мм. Ее режущий механизм приспосабливается к рельефу поля как в продольном, так и в поперечном направлении в диапазоне 10 см, что повышает надежность и эксплуатационный ресурс техники. Работа в режиме «плавающего» ножа помогает избежать травмирования растений и потерь урожая, ведь при уборке бобовых культур важно бережное отношение к каждому плоду. Традиционные адаптеры для зерновых не позволяют достигнуть такого эффекта, поскольку срезают растения, пропуская низко расположенные первые бобы.

Режущий аппарат в жатках серии FLOAT STREAM вращается с частотой 1120 двойных ходов в минуту. Его бесперебойную работу обеспечивают так называемые опорные башмаки с накладками из полиамида. Они расположены на днище жатки со стороны, примыкающей к комбайну. Высота среза регулируется перестановкой «башмаков» по отверстиям соответствующих кронштейнов. А ременной контур, качающийся приводной вал и планетарный редуктор продлевают срок эксплуатации всего режущего узла. К тому же планетарный редуктор не дает вибрационной нагрузки на корпус жатки в отличие от механизма качающейся шайбы. Есть плюсы и в обслуживании: если необходимо заменить сегменты ножей, то не приходится разбирать весь узел.

«Купили FLOAT STREAM 900 не так давно. Брали под горох и чечевицу, — первую культуру с ее помощью мы уже убрали, теперь на очереди вторая. Был опыт и по зерновым. Работает адаптер исключительно хорошо. „Плавающие“ ножи, думаю, еще покажут себя, когда выйдем на чечевицу. Жатка в целом универсальная, может срезать как высокорослые, так и низкорослые культуры, например сою. К тому же производитель дал гарантию на технику — 2 года», — говорит фермер из Октябрьского района Александр Брусков.

Фермер из Чесменского района Илгар Валиев также приобрел FLOAT STREAM 900 в 2023 г. Его предприятие третий год возделывает чечевицу. В текущем сезоне под культуру он отвел 300 га.

«Качество соответствует цене, импортные аналоги очень дорогие. Если бы не жатка Ростсельмаш, я не знаю, как бы мы убирали бобовые. Чечевица нынче низкая. Благодаря своей конструкции адаптер снимает культуру без потерь», — пояснил он.





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